La rémunération Ingénieur Logiciel in Romania chez Endava va de RON 91.1K par year pour Software Engineer à RON 356K par year pour Principal Software Engineer. Le package de rémunération médian in Romania year totalise RON 114K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Endava. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime Software Engineer ( Niveau débutant ) RON 91.1K RON 91.1K RON 0 RON 0 Senior Software Engineer RON 188K RON 186K RON 2.3K RON 0 Lead Software Engineer RON 213K RON 213K RON 0 RON 0 Principal Software Engineer RON 356K RON 339K RON 16.9K RON 0

Dernières soumissions de salaires

