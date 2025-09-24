Répertoire d'entreprises
Endava
La rémunération Ingénieur Logiciel in Romania chez Endava va de RON 91.1K par year pour Software Engineer à RON 356K par year pour Principal Software Engineer. Le package de rémunération médian in Romania year totalise RON 114K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Endava. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer
(Niveau débutant)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Dernières soumissions de salaires
Quels sont les niveaux de carrière chez Endava?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur DevOps

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingénieur Logiciel at Endava in Romania sits at a yearly total compensation of RON 356,300. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Endava for the Ingénieur Logiciel role in Romania is RON 113,819.

