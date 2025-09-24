La rémunération Ingénieur Logiciel in Romania chez Endava va de RON 91.1K par year pour Software Engineer à RON 356K par year pour Principal Software Engineer. Le package de rémunération médian in Romania year totalise RON 114K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Endava. Dernière mise à jour : 9/24/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
