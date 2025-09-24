Répertoire d'entreprises
Endava
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Programme

  • Tous les salaires Chef de Programme

Endava Chef de Programme Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme in Romania chez Endava va de RON 319K à RON 446K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Endava. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

RON 346K - RON 420K
Romania
Fourchette courante
Fourchette possible
RON 319KRON 346KRON 420KRON 446K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Chef de Programme soumissions chez Endava pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

RON 714K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Endava?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Programme offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme chez Endava in Romania s'élève à une rémunération totale annuelle de RON 446,480. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Endava pour le poste Chef de Programme in Romania est de RON 319,464.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Endava

Entreprises similaires

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources