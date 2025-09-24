Répertoire d'entreprises
Endava
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Designer Produit

  • Tous les salaires Designer Produit

Endava Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in Romania chez Endava va de RON 357K à RON 507K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Endava. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

RON 404K - RON 460K
Romania
Fourchette courante
Fourchette possible
RON 357KRON 404KRON 460KRON 507K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Designer Produit soumissions chez Endava pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

RON 714K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Endava?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Designer Produit offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Designer Produit en Endava in Romania está en una compensación total anual de RON 507,404. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Endava para el puesto de Designer Produit in Romania es RON 356,903.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Endava

Entreprises similaires

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources