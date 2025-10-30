Répertoire d'entreprises
Enavate
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Projet

  • Tous les salaires Chef de Projet

Enavate Chef de Projet Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Projet in Ukraine chez Enavate va de UAH 709K à UAH 968K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Enavate. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

UAH 760K - UAH 918K
Ukraine
Fourchette courante
Fourchette possible
UAH 709KUAH 760KUAH 918KUAH 968K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Chef de Projet soumissions chez Enavate pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.71M
Stripe logo
+UAH 835K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 918K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Enavate?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Projet offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez Enavate in Ukraine s'élève à une rémunération totale annuelle de UAH 968,182. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Enavate pour le poste Chef de Projet in Ukraine est de UAH 709,444.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Enavate

Entreprises similaires

  • Flipkart
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Uber
  • Databricks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources