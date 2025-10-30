Répertoire d'entreprises
EMBL
EMBL
EMBL Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in United Kingdom chez EMBL va de £31.3K à £43.8K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de EMBL. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

£33.8K - £39.3K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£31.3K£33.8K£39.3K£43.8K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez EMBL?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez EMBL in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £43,750. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez EMBL pour le poste Scientifique des Données in United Kingdom est de £31,250.

