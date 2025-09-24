Répertoire d'entreprises
Emarsys
Emarsys Chef de Programme Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme Technique in United Kingdom chez Emarsys va de £63K à £91.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Emarsys. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

£71.5K - £83K
United Kingdom
Fourchette courante
Fourchette possible
£63K£71.5K£83K£91.5K
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

The highest paying salary package reported for a Chef de Programme Technique at Emarsys in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £91,483. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Emarsys for the Chef de Programme Technique role in United Kingdom is £63,039.

