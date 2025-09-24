Répertoire d'entreprises
Emarsys
  • Designer Produit

Emarsys Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in Hungary chez Emarsys va de HUF 13.59M à HUF 18.93M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Emarsys. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

HUF 14.56M - HUF 17.15M
Hungary
Fourchette courante
Fourchette possible
HUF 13.59MHUF 14.56MHUF 17.15MHUF 18.93M
Fourchette courante
Fourchette possible

HUF 55.9M

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Emarsys in Hungary s'élève à une rémunération totale annuelle de HUF 18,928,093. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Emarsys pour le poste Designer Produit in Hungary est de HUF 13,589,400.

