La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Elsevier va de $89.6K par year pour Software Engineer 1 à $148K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $110K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Elsevier. Dernière mise à jour : 9/24/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
