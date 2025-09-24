Répertoire d'entreprises
Elsevier
Elsevier Designer Produit Salaires

Le package de rémunération médian Designer Produit in United States chez Elsevier totalise $91K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Elsevier. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Package Médian
company icon
Elsevier
UX Designer
Washington, DC
Total par an
$91K
Niveau
Product Designer 2
Salaire de base
$86K
Stock (/yr)
$0
Prime
$5K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Elsevier?

$160K

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer

FAQ

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer Produit la Elsevier in United States ajunge la o compensație totală anuală de $145,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Elsevier pentru rolul de Designer Produit in United States este $87,000.

Autres ressources