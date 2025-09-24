La rémunération Ingénieur Logiciel in Mexico chez Ellucian totalise MX$352K par year pour L1. Le package de rémunération médian in Mexico year totalise MX$356K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ellucian. Dernière mise à jour : 9/24/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***