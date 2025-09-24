Répertoire d'entreprises
Ellucian
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Ellucian Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in Mexico chez Ellucian totalise MX$352K par year pour L1. Le package de rémunération médian in Mexico year totalise MX$356K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ellucian. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer 1
L1(Niveau débutant)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.07M

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Ellucian?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Full-Stack

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Ellucian in Mexico s'élève à une rémunération totale annuelle de MXMX$25,560,620. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ellucian pour le poste Ingénieur Logiciel in Mexico est de MXMX$6,832,568.

Autres ressources