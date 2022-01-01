Ellucian Salaires

Le salaire de Ellucian va de $35,930 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $151,443 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ellucian . Dernière mise à jour : 9/4/2025