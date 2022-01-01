Répertoire d'entreprises
Ellucian
Ellucian Salaires

Le salaire de Ellucian va de $35,930 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $151,443 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ellucian. Dernière mise à jour : 9/4/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $100K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $98K
Analyste Business
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Chef de Projet
$104K
Ventes
$151K
Manager Ingénierie Logiciel
$41.1K
FAQ

The highest paying role reported at Ellucian is Ventes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $151,443. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ellucian is $99,000.

