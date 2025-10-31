Répertoire d'entreprises
ELLKAY
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste de Données

  • Tous les salaires Analyste de Données

ELLKAY Analyste de Données Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in United States chez ELLKAY va de $72.9K à $106K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ELLKAY. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

$83.7K - $95.4K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$72.9K$83.7K$95.4K$106K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Analyste de Données soumissions chez ELLKAY pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez ELLKAY?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste de Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez ELLKAY in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $106,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ELLKAY pour le poste Analyste de Données in United States est de $72,900.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour ELLKAY

Entreprises similaires

  • Coinbase
  • Apple
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Google
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources