Eigen Technologies Salaires

Le salaire de Eigen Technologies va de $84,182 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $107,441 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Eigen Technologies . Dernière mise à jour : 10/12/2025