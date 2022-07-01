Répertoire d'entreprises
Eigen Technologies Salaires

Le salaire de Eigen Technologies va de $84,182 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $107,441 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Eigen Technologies. Dernière mise à jour : 10/12/2025

$160K

Scientifique des Données
$84.2K
Chef de Produit
$107K
Manager Ingénierie Logiciel
$101K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

FAQ

Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Eigen Technologies is $100,769.

