Le package de rémunération médian Ingénieur Mécanique in Greater Paris Area chez EDF FR totalise €42.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de EDF FR. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Total par an
€42.6K
Niveau
L3
Salaire de base
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Prime
€5.5K
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Contribuer

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Mécanique chez EDF FR in Greater Paris Area s'élève à une rémunération totale annuelle de €43,378. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez EDF FR pour le poste Ingénieur Mécanique in Greater Paris Area est de €42,550.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour EDF FR

