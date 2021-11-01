Répertoire d'entreprises
ECS
ECS Salaires

Le salaire de ECS va de $7,236 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $226,125 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ECS. Dernière mise à jour : 9/6/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $140K

Ingénieur de Données

Analyste Cybersécurité
Median $85K
Analyste Business
$141K

Manager Science des Données
$151K
Technologue de l'Information (TI)
$89.6K
Marketing
$102K
Ingénieur Mécanique
$7.2K
Chef de Programme
$118K
Chef de Projet
$64.7K
Architecte Solutions
$181K
Chef de Programme Technique
$226K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ECS est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $226,125. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ECS est de $117,600.

