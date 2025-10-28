Répertoire d'entreprises
La rémunération totale moyenne Assistant Administratif in Peru chez eCORP va de PEN 13.3K à PEN 19K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de eCORP. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

PEN 15.3K - PEN 17.9K
Peru
Fourchette courante
Fourchette possible
PEN 13.3KPEN 15.3KPEN 17.9KPEN 19K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez eCORP?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Assistant Administratif chez eCORP in Peru s'élève à une rémunération totale annuelle de PEN 19,014. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez eCORP pour le poste Assistant Administratif in Peru est de PEN 13,326.

