Ecolab
Ecolab Affaires Réglementaires Salaires

La rémunération totale moyenne Affaires Réglementaires in Colombia chez Ecolab va de COP 102.68M à COP 140.13M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ecolab. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

COP 109.93M - COP 132.88M
Colombia
Fourchette courante
Fourchette possible
COP 102.68MCOP 109.93MCOP 132.88MCOP 140.13M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+COP 233.9M
Robinhood logo
+COP 358.92M
Stripe logo
+COP 80.66M
Datadog logo
+COP 141.15M
Verily logo
+COP 88.72M
Quels sont les niveaux de carrière chez Ecolab?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Affaires Réglementaires chez Ecolab in Colombia s'élève à une rémunération totale annuelle de COP 140,130,506. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ecolab pour le poste Affaires Réglementaires in Colombia est de COP 102,681,836.

