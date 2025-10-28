Répertoire d'entreprises
Ecolab
Ecolab Technologue de l'Information (TI) Salaires

La rémunération totale moyenne Technologue de l'Information (TI) chez Ecolab va de ₹2.48M à ₹3.38M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ecolab. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

₹2.65M - ₹3.2M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹2.48M₹2.65M₹3.2M₹3.38M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Ecolab?

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Technologue de l'Information (TI) chez Ecolab s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹3,378,411. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ecolab pour le poste Technologue de l'Information (TI) est de ₹2,475,560.

