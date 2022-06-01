Duetto Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Duetto va de $153,022 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le bas de la fourchette à $275,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Duetto. Dernière mise à jour : 11/23/2025

Ingénieur Logiciel
Median $275K
Manager Ingénierie Logiciel
$153K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Duetto est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $275,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Duetto est de $214,011.

