Duetto Salaires

Le salaire de Duetto va de $153,022 en rémunération totale par an pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le bas de la fourchette à $275,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Duetto . Dernière mise à jour : 11/23/2025