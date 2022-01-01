Dublin City University Salaires

Le salaire de Dublin City University va de $60,770 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $84,103 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Dublin City University . Dernière mise à jour : 11/23/2025