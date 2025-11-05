Répertoire d'entreprises
DSV
DSV Analyste de Données Salaires à Warsaw Metropolitan Area

La rémunération totale moyenne Analyste de Données in Warsaw Metropolitan Area chez DSV va de PLN 61.3K à PLN 87.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DSV. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Rémunération totale moyenne

PLN 69.4K - PLN 79K
Poland
Fourchette courante
Fourchette possible
PLN 61.3KPLN 69.4KPLN 79KPLN 87.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez DSV?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste de Données chez DSV in Warsaw Metropolitan Area s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 87,111. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez DSV pour le poste Analyste de Données in Warsaw Metropolitan Area est de PLN 61,273.

