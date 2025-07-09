Répertoire des entreprises
DSTA
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

DSTA Salaires

La fourchette de salaires de DSTA va de $60,214 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $156,800 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de DSTA. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $75K

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
$60.2K
Ingénieur en matériel informatique
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Responsable de programme
$127K
Chef de projet
$157K
Analyste en cybersécurité
$81.9K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$111K
Responsable de programme technique
$124K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki DSTA je Chef de projet at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $156,800. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki DSTA je $96,527.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour DSTA

Entreprises connexes

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources