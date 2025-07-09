DSTA Salaires

La fourchette de salaires de DSTA va de $60,214 en rémunération totale par an pour un Data Scientist au bas de l'échelle à $156,800 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de DSTA . Dernière mise à jour : 8/18/2025