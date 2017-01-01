Répertoire des entreprises
DSTA
    DSTA develops cutting-edge defence technologies and solutions to safeguard Singapore, leveraging a diverse portfolio of emerging technologies like AI, cybersecurity, robotics, and IoT.

    dsta.gov.sg
    2000
    Année de création
    2,231
    # d'employés
    $500M-$1B
    Revenus estimés
    Siège social

