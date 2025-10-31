Répertoire d'entreprises
DSI France Travail
DSI France Travail Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in France chez DSI France Travail va de €35.8K à €48.9K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DSI France Travail. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Rémunération totale moyenne

€38.7K - €46K
France
Fourchette courante
Fourchette possible
€35.8K€38.7K€46K€48.9K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez DSI France Travail?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez DSI France Travail in France s'élève à une rémunération totale annuelle de €48,950. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez DSI France Travail pour le poste Ingénieur Logiciel in France est de €35,755.

