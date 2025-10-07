La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Greater Chicago Area chez Dropbox va de $242K par year pour IC2 à $374K par year pour IC3. Le package de rémunération médian in Greater Chicago Area year totalise $328K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dropbox. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$242K
$172K
$57K
$13K
IC3
$374K
$197K
$149K
$28.6K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Dropbox, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)