La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States chez Dropbox va de $168K par year pour IC1 à $854K par year pour IC6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $325K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dropbox. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
IC1
$168K
$127K
$32.2K
$9.1K
IC2
$231K
$168K
$54K
$9.4K
IC3
$368K
$209K
$129K
$29.2K
IC4
$445K
$228K
$175K
$41.6K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Dropbox, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)