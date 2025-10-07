La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in United States chez Dropbox va de $173K par year pour IC1 à $575K par year pour IC5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $310K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dropbox. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
IC1
$173K
$133K
$30.7K
$9.7K
IC2
$259K
$172K
$68.8K
$18.2K
IC3
$361K
$209K
$123K
$28.5K
IC4
$412K
$219K
$153K
$39.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Dropbox, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)