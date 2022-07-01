Drawbridge Salaires

Le salaire de Drawbridge va de $160,800 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $174,125 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Drawbridge . Dernière mise à jour : 11/19/2025