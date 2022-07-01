Répertoire d'entreprises
Drata
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Drata Salaires

Le salaire de Drata va de $101,584 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $242,676 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Drata. Dernière mise à jour : 9/9/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ressources Humaines
$188K
Marketing
$173K
Designer Produit
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Chef de Projet
$140K
Ventes
$102K
Ingénieur Logiciel
$243K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Най-високо платената позиция в Drata е Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $242,676. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Drata е $156,770.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Drata

Entreprises similaires

  • Dropbox
  • Tesla
  • Uber
  • Spotify
  • Netflix
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources