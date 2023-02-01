Draper Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Draper va de $94,525 en rémunération totale par an pour un Ingénieur électricien au bas de l'échelle à $139,300 pour un Responsable de programme au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Draper. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $125K
Ingénieur en matériel informatique
Median $110K
Ingénieur mécanique
Median $125K

Ingénieur électricien
$94.5K
Responsable de programme
$139K
Analyste en cybersécurité
$129K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Draper est Responsable de programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $139,300. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Draper est de $125,000.

Autres ressources