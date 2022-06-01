Dragos Salaires

La fourchette de salaires de Dragos va de $96,900 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $348,250 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Dragos . Dernière mise à jour : 8/18/2025