Dragos Salaires

La fourchette de salaires de Dragos va de $96,900 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $348,250 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Dragos. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $195K
Ressources humaines
$96.9K
Designer de produits
$215K

Analyste en cybersécurité
$181K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$223K
Architecte de solutions
$348K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Dragos est Architecte de solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $348,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Dragos est de $204,960.

Autres ressources