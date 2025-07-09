Répertoire des entreprises
Drager
Drager Salaires

La fourchette de salaires de Drager va de $51,270 en rémunération totale par an pour un Chef de projet au bas de l'échelle à $168,840 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Drager. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur mécanique
$123K
Chef de produit
$169K
Chef de projet
$51.3K

Ventes
$88.6K
Ingénieur logiciel
$86.4K

Ingénieur logiciel full-stack

Responsable de l'ingénierie logicielle
$90.8K
Architecte de solutions
$106K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Drager est Chef de produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $168,840. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Drager est de $90,847.

Autres ressources