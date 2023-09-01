DPG Media Salaires

La fourchette de salaires de DPG Media va de $44,948 en rémunération totale par an pour un Marketing au bas de l'échelle à $134,980 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de DPG Media . Dernière mise à jour : 8/18/2025