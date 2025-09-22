La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez DP World va de ₹2.21M par year pour SDE à ₹4.97M par year pour Group SDE 2. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹4.08M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DP World. Dernière mise à jour : 9/22/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
