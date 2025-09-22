Répertoire d'entreprises
DP World
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

DP World Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel in India chez DP World va de ₹2.21M par year pour SDE à ₹4.97M par year pour Group SDE 2. Le package de rémunération médian in India year totalise ₹4.08M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DP World. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
SDE
(Niveau débutant)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez DP World?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

FAQ

DP World in India میں Ingénieur Logiciel کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹6,635,935 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
DP World میں Ingénieur Logiciel کردار in India کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹3,987,642 ہے۔

Autres ressources