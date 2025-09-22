Répertoire d'entreprises
DP World
DP World Opérations Service Client Salaires

La rémunération totale moyenne Opérations Service Client chez DP World va de AED 68.9K à AED 100K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DP World. Dernière mise à jour : 9/22/2025

Rémunération totale moyenne

AED 78.1K - AED 90.7K
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 68.9KAED 78.1KAED 90.7KAED 100K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez DP World?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Opérations Service Client at DP World sits at a yearly total compensation of AED 99,959. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World for the Opérations Service Client role is AED 68,879.

