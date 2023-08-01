Répertoire des entreprises
DP World
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

DP World Salaires

La fourchette de salaires de DP World va de $22,984 en rémunération totale par an pour un Opérations de service client au bas de l'échelle à $108,463 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de DP World. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur logiciel en assurance qualité

Chef de produit
Median $77.8K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $78.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Opérations de service client
$23K
Analyste de données
$46.6K
Designer industriel
$81.6K
Technologue en informatique
$37.3K
Responsable de programme technique
$108K
Rédacteur technique
$41.4K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez DP World est Responsable de programme technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $108,463. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez DP World est de $51,808.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour DP World

Entreprises connexes

  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources