Doximity
Doximity Salaires

La fourchette de salaires de Doximity va de $120,000 en rémunération totale par an pour un Marketing au bas de l'échelle à $299,000 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Doximity. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $210K

Ingénieur logiciel full-stack

Marketing
Median $120K
Chef de produit
Median $299K

Data Scientist
Median $125K
Développement commercial
$124K
Analyste de données
$219K
Designer de produits
$225K
Ventes
$225K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Doximity, Attributions d'actions/équité sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Doximity je Chef de produit s ročnou celkovou kompenzáciou $299,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Doximity je $214,550.

