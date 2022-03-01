Répertoire des entreprises
Dow
Dow Salaires

La fourchette de salaires de Dow va de $34,354 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $417,900 pour un Analyste financier au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Dow. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $103K

Chercheur scientifique

Ingénieur mécanique
Median $125K

Ingénieur de production

Ingénieur chimiste
Median $104K

Ingénieur recherche

Data Scientist
Median $164K
Comptable
$72.6K
Ingénieur biomédical
$107K
Analyste commercial
$103K
Développement d'entreprise
$95.7K
Analyste de données
$45.3K
Responsable en science des données
$164K
Ingénieur électricien
$111K
Analyste financier
$418K
Ingénieur en matériel informatique
$130K
Technologue en informatique
$80.4K
Ingénieur en matériaux
$139K
Designer de produits
$34.4K
Chef de produit
$279K
Chef de projet
$116K
Ventes
$80.6K
Architecte de solutions
$209K
Responsable de programme technique
$61.1K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Dow est Analyste financier at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $417,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Dow est de $107,460.

