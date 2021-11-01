DoubleVerify Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de DoubleVerify va de $67,609 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $340,290 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de DoubleVerify. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $208K
Chef de produit
Median $170K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $255K

Comptable
$113K
Analyste commercial
$67.6K
Analyste de données
$108K
Data Scientist
$249K
Ressources humaines
$113K
Designer de produits
$194K
Chef de projet
$143K
Ventes
$136K
Responsable de programme technique
$340K
Chercheur en expérience utilisateur
$111K
FAQ

Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DoubleVerify, е $142,722.

