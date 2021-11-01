DoubleVerify Salaires

La fourchette de salaires de DoubleVerify va de $67,609 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $340,290 pour un Responsable de programme technique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de DoubleVerify . Dernière mise à jour : 8/18/2025