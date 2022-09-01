Dotdash Meredith Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Dotdash Meredith va de $80,400 en rémunération totale par an pour un Analyste en cybersécurité au bas de l'échelle à $162,180 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Dotdash Meredith. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $144K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Chef de produit
Median $145K
Marketing
$141K

Opérations marketing
$141K
Designer de produits
$162K
Chef de projet
$126K
Analyste en cybersécurité
$80.4K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$123K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Dotdash Meredith est Designer de produits at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $162,180. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Dotdash Meredith est de $140,700.

