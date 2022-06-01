dormakaba Salaires

Répertoire des entreprises
dormakaba
La fourchette de salaires de dormakaba va de $18,526 en rémunération totale par an pour un Ingénieur en matériel informatique au bas de l'échelle à $170,056 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de dormakaba. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur en matériel informatique
$18.5K
Technologue en informatique
$147K
Designer de produits
$70.4K

Ingénieur logiciel
$89.4K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$170K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez dormakaba est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $170,056. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez dormakaba est de $89,367.

