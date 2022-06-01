Dollar Tree Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Dollar Tree va de $59,700 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $211,050 pour un Chef de produit au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Dollar Tree. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Comptable
$59.7K
Service client
$66.1K
Chef de produit
$211K

Recruteur
$122K
Architecte de solutions
$204K
Capital-risqueur
$71K
FAQ

The highest paying role reported at Dollar Tree is Chef de produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dollar Tree is $96,324.

Autres ressources