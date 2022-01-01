Répertoire des entreprises
Dolby Laboratories
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Dolby Laboratories Salaires

La fourchette de salaires de Dolby Laboratories va de $87,720 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $537,300 pour un Responsable des opérations commerciales au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Dolby Laboratories. Dernière mise à jour : 8/17/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Chercheur scientifique

Chef de produit
P3 $208K
P4 $265K
Responsable des opérations commerciales
$537K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Développement commercial
$400K
Data Scientist
$299K
Ingénieur électricien
$122K
Analyste financier
$249K
Ingénieur en matériel informatique
$188K
Ressources humaines
$87.7K
Technologue en informatique
$250K
Marketing
$292K
Opérations marketing
$381K
Designer de produits
$183K
Chef de projet
$116K
Ventes
$151K
Ingénieur commercial
$208K
Architecte de solutions
$138K
Responsable de programme technique
$152K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Dolby Laboratories, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière et plus.

Visiter maintenant !

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Dolby Laboratories est Responsable des opérations commerciales at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $537,300. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Dolby Laboratories est de $208,158.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Dolby Laboratories

Entreprises connexes

  • Fitbit
  • Zynga
  • Sonos
  • Yelp
  • Grubhub
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources