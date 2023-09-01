Dojo Salaires

Répertoire des entreprises
Dojo
La fourchette de salaires de Dojo va de $66,060 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $154,726 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle.

$160K

Ingénieur logiciel
Median $129K

Ingénieur logiciel full-stack

Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $155K
Data Scientist
$89.8K

Technologue en informatique
$66.1K
Designer de produits
$107K
Chef de produit
$117K
FAQ

Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Dojo adalah $111,917.

