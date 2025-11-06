Répertoire d'entreprises
DNV
DNV Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Oslo Region

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Oslo Region chez DNV totalise NOK 676K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DNV. Dernière mise à jour : 11/6/2025

DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Total par an
NOK 676K
Niveau
L1
Salaire de base
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Prime
NOK 0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
1 Année
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez DNV in Greater Oslo Region s'élève à une rémunération totale annuelle de NOK 902,220. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez DNV pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Oslo Region est de NOK 675,840.

