DNV Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Oslo Region

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Oslo Region chez DNV totalise NOK 676K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DNV. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian DNV Software Engineer Oslo, OS, Norway Total par an NOK 676K Niveau L1 Salaire de base NOK 676K Stock (/yr) NOK 0 Prime NOK 0 Années dans l'entreprise 1 Année Années d'exp. 1 Année

+ NOK 594K + NOK 911K + NOK 205K + NOK 358K + NOK 225K Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

