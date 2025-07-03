DMC Salaires

Le salaire de DMC va de $63,588 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $96,900 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de DMC . Dernière mise à jour : 11/19/2025