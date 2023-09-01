Répertoire d'entreprises
dmarcian
dmarcian Salaires

Le salaire de dmarcian va de $125,625 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $134,640 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de dmarcian. Dernière mise à jour : 11/19/2025

Chef de Projet
$126K
Ingénieur Logiciel
$135K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez dmarcian est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $134,640. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez dmarcian est de $130,133.

