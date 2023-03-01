Répertoire d'entreprises
DittoLive
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

DittoLive Salaires

Le salaire de DittoLive va de $201,000 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $250,245 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de DittoLive. Dernière mise à jour : 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Chef de Produit
$201K
Ingénieur Logiciel
$222K
Chef de Programme Technique
$250K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez DittoLive est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $250,245. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez DittoLive est de $221,885.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour DittoLive

Entreprises similaires

  • Lyft
  • Coinbase
  • Square
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources