Discuss.io
Discuss.io Ingénieur Logiciel Salaires à Greater Seattle Area

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Greater Seattle Area chez Discuss.io va de $124K à $176K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Discuss.io. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Rémunération totale moyenne

$141K - $167K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$124K$141K$167K$176K
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Quels sont les niveaux de carrière chez Discuss.io?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Discuss.io in Greater Seattle Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $175,950. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Discuss.io pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Seattle Area est de $123,930.

