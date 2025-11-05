Répertoire d'entreprises
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Austin Area chez Dimensional Fund Advisors totalise $151K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dimensional Fund Advisors. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Total par an
$151K
Niveau
Senior
Salaire de base
$132K
Stock (/yr)
$0
Prime
$19K
Années dans l'entreprise
5-10 Années
Années d'exp.
5-10 Années
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $155,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Dimensional Fund Advisors pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Austin Area est de $102,500.

